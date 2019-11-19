Bingöl'de güvenlik korucularına seminer

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Vali Ekinci, Bingöl Üniversitesi Recep Tayip Erdoğan Kongre Merkezi'nde güvenlik korucularına yönelik düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hem içeriden hem de dışarıdan saldırıya uğradığını söyledi.

Türkiye'nin bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin birilerini rahatsız ettiğine vurgu yapan Ekinci, "Özelikle savunma ve otomotiv sanayinde, sağlıkta, tarımda, ulaşımda, turizmde gösterilen gelişmeler, birilerinin planlarını altüst etmektedir." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu terör belası ve fitne odakları, bu milletin iriliğine, diriliğine hiçbir zaman zarar veremeyecektir. Terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde ve topyekün devam edecektir. Bu yolda Allah milletimize birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Bingöl'de bugüne kadar 92 güvenlik korucusu şehit edildi, 29 güvenlik korucusu gazi oldu."

Ekinci, Bingöl'de 285'i gönüllü, 3 bin 566 güvenlik korucusunun görev yaptığını da sözlerine ekledi.

73 bin 325 korucu görev yapıyor

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ise 19 bin 318 gönüllü, 54 bin 7'si güvenlik olmak üzere 73 bin 325 korucunun karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmesi için destek sunduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile hazırladıkları müfredat kapsamında koruculara seminer verdiklerini aktaran Kutluca, "Seminerin amacı milli ve manevi değerlerimizi barındıran güvenlik korucularımızın daha da şevkle görev yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede korucularımızın moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Bin 743 korucu şehit oldu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de güvenlik korucularının terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olduğunu işaret ederek, "Bugüne kadar bin 743 şehit, 2 bin 700 gazi verdik." dedi.