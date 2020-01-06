Bingöl'de "Güvenlik ve Asayiş" koordinasyon toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Güvenlik ve Asayiş' koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Bingöl'de "Güvenlik ve Asayiş" koordinasyon toplantısı

7 saat önce

Bingöl'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bingöl'de

Bingöl'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Ocak ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.Toplantıda kentin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konuların değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonunu gerektiren konuların görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.


Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, 49. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İlker İpekçi, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Kaymakamlar ile kurumların ilgili personeli katıldı. - BİNGÖL

İçişleri Bakanlığı, Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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