Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Hafif Ticari Araç Dereye İndi: 2 Yaralı

Bingöl'de Hafif Ticari Araç Dereye İndi: 2 Yaralı

59 dakika önce

Bingöl'de hafif ticari aracın dereye inmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Bingöl'de Hafif Ticari Araç Dereye İndi: 2 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de hafif ticari aracın dereye inmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Bahçe yolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G. idaresindeki 01 FAK 92 plakalı hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanında yoldan çıkarak dereye girdi.Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi hafif yaralandı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:48 Kaynak: İHA

Bahçe, Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa
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