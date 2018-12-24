Bingöl'de Hafif Ticari Araç Dereye İndi: 2 Yaralı
59 dakika önce
Bingöl'de hafif ticari aracın dereye inmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Bingöl
'de hafif ticari aracın dereye inmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Karlıova
ilçesi Bahçe
yolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G. idaresindeki 01 FAK 92 plakalı hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanında yoldan çıkarak dereye girdi.Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi hafif yaralandı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:48 Kaynak: İHA
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