Son Dakika Haberleri: Bingöl'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

3 saat önce

BİNGÖL'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü Mehmet Çelik hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
BİNGÖL'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü Mehmet Çelik hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Diyarbakır Karayolu'nda meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 12 AR 300 plakalı hafif ticari araç, Yayla Köyü mevkiinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Çelik, Diyarbakır, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:43:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]