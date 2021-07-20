Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet B'nin kullandığı 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, Adaklı-Sancak kara yolunun Karaçubuk köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Serfinaz B, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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