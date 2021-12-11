Bingöl'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile araçtaki A.K.F. (35) ve S.U.F. (1) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.F. (43) yönetimindeki 12 AF 310 plakalı hafif ticari araç, Solhan- Muş kara yolunun Kavşak Mevkisi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

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