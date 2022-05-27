Bingöl'de hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl'de 3 ayrı suçtan hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği anlaşılan 1 kişinin, 3 ayrı suçtan 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.