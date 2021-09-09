Bingöl'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç ve Araştırma Timi, 2018 yılında beri hakkında arama kararı bulunan kişinin yerini tespit etti.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan dolayı 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlüyü ilçe kırsalında saklandığı evde operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.