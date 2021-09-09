Bingöl'de hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de "yağma" ile cebir, tehdit ve hile ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hakkında aranma kararı bulunan bir kişinin yerini tespit etti.

Ekipler, "yağma" ile cebir, tehdit ve hile kullanarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dolayı 2 ayrı dosyadan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Ş.V'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.