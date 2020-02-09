Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı
6 saat önce
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.
Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.
Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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