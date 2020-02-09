Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.

Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adaklı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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