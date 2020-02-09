Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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