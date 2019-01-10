Bingöl'de Hasta Kadın ve Bebeği, Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'de hasta kadın ve bebeği, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldıBİNGÖL merkeze bağlı Sundüğünü köyünde rahatsızlanan Yüsra Barman ve 2 gün önce dünyaya getirdiği bebeği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulansla alınarak 4 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de hasta kadın ve bebeği, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı



BİNGÖL merkeze bağlı Sundüğünü köyünde rahatsızlanan Yüsra Barman ve 2 gün önce dünyaya getirdiği bebeği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulansla alınarak 4 saatte hastaneye ulaştırıldı.



Merkeze bağlı Sundüğünü köyünde, 2 gün önce doğum yapan Yüsra Barman, bebeğiyle birlikte rahatsızlanınca, yakınları ambulans talebinde bulundu. Yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde mahsur kalan anne ve bebeği, bölgeye sevk edilen UMKE ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla paletli ambulansa alındı. Anne ve bebeği, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

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