Bingöl'de havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Kısa sürede apartmana gelen ekipler, bir evin banyo kısmından ulaştıkları karga yavrusunu kurtardı.

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