Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldı - Son Dakika
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Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldı

21.06.2022 12:40

Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldıBİNGÖL Bingöl'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldı

BİNGÖL Bingöl'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğunda karga sesleri geldi. Durumu fark eden bina sakinleri, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Binaya gelen ekipler, havalandırma 3 yavru kargayı kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde mahsur kalan yavru kargaları kurtararak aynı bölgede doğaya saldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargalar kurtarıldı - Son Dakika
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