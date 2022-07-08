Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 6'ncı kilometresi havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 12 AN 367 plakalı ile 27 AHJ 190 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de havalimanı kavşağında kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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