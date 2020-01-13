Bingöl'de hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bingöl'de belediyeye ait hayvan barınağından "Dogo Arjantin" cinsi üç köpek çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bingöl'de belediyeye ait hayvan barınağından "Dogo Arjantin" cinsi üç köpek çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Aftor bölgesindeki Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan 3 köpek çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hayvanları çaldıkları tespit edilen M.B, M.C. ve Y.B. gözaltına alındı.


Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden ele geçirilen köpeklerden biri barınağa teslim edildi.

Öte yandan, Yeni Mahalle Halil İbrahim Balat Mescidi abdesthanesinde abdest alan M.K'nin cebinden 10 bin lira çaldığı tespit edilen B.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kültür Mahallesi, Arjantin, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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