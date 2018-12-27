Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Hayvancılık Eğitimleri Başladı

Bingöl'de Hayvancılık Eğitimleri Başladı

1 saat önce

Bingöl'de merkeze bağlı köylerdeki besicilere hayvancılık eğitimleri verilmeye başlandığı bildirildi.

Bingöl'de Hayvancılık Eğitimleri Başladı, System.String[]
Bingöl'de merkeze bağlı köylerdeki besicilere hayvancılık eğitimleri verilmeye başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkeze bağlı köylerde hayvancılık yatırımları yapan besicilere eğitim vermeye başladı.Eğitim kapsamında ilk olarak merkeze bağlı Kumgeçit köyündeki çiftçilerle bir araya gelen Koordinasyon Ev Tarımsal Veriler Şube Müdürü Muhammet Ali Özdemir ve teknik personel, hayvan barınaklarının planlanması,besleme, sağlığı, yem bitkileri üretimi ve süt hijyeni konularında bilgilendirme yaptı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Mevcut hayvan barınaklarının durumu anlatılarak yanlış ve hataları, eksik yönleri ve dezavantajları gösterildi. Özellikle süt sığırı ahırlarının nasıl planlanması gerektiği, bu ahırlarda bulunması gereken açık ve kapalı alanlar ile doğum, sağım, karantina, buzağı bölmeleri gibi özel bölmelerin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Silaj çukuru, yem deposu, gübre çukuru gibi unsurların kapasitesinin ne olmasıyla ilgili bilgi verildi. Hayvan sağlığı, hastalıkları, aşılama ve küpeleme ile hayvan sevklerinde dikkat edilmesi gereken konular da ele alınarak eğitim verildi. Eğitim sonunda katılan üreticilerimize belge takdim edildi"denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: İHA

Muhammet Ali, Bingöl, Güncel
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