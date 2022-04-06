Bingöl'de heyelan; köy yolu çöktü - Son Dakika

BİNGÖL'de, Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda heyelan sonrası kısmen çökme oldu. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda heyelan meydana gelirken, kısmen çökme oldu. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önleminin ardından yolda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, bölge halkının heyelan riskine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: DHA
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