Bingöl'de heyelan nedeniyle iki ev boşaltıldı
1 saat önce
Bingöl'de bir mezrada meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
'de bir mezrada meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı. Heyelanda ev ve bahçelerde yarıklar oluştu. Solhan
ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yenibaşak köyü Barbara mezrasında heyelan meydana geldi. Yaklaşık 200 nüfuslu mezrada heyelan nedeniyle bahçe ve evlerde yarıklar oluşurken, 2 ev yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Heyelanın henüz neden kaynaklandığını bilmediklerini aktaran köy sakinleri, olası bir facianın önüne geçilmesi için ilgili kurumların çalışma başlatmasını istediler. Heyelan nedeniyle evlerini boşaltan Adil ve Bahri Çeliker'in durumu ilçe Kaymakamlığı ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğüne bildirerek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiği öğrenildi.
Ekiplerin bölgede çalışma yapacağı öğrenildi. - BİNGÖL
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