Heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı - Son Dakika

Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu açıldı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar ve Kızılçubuk köyleri arasındaki 5 farklı noktada sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Kaynak: AA
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