Bingöl'de heyelan yol kapattı, ekipler açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de heyelan yol kapattı, ekipler açtı - Son Dakika

Bingöl'de heyelan yol kapattı, ekipler açtı

6 saat önce

Bingöl'de kar yağışı sonrası oluşan heyelan yol kapattı, ekipler uzun uğraşlar sonucu kapanan yolu açtı.

Bingöl'de kar yağışı sonrası oluşan heyelan yol kapattı, ekipler uzun uğraşlar sonucu kapanan yolu açtı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, Kale köyüne bağlı Canut mezrasın da ise heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı kapanan mezranın yolunun açılması için bölgeye Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Aslanbeyli, Doğuyeli, İnandık ve Kale köylerinin yolunun da karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı bildirildi.

(Abdulhamit Bildik/İHA)

Bingöl'de heyelan yol kapattı, ekipler açtı

Bingöl, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
02:24 "Sıfır Bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
02:14 İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı - Son Dakika
02:13 "sıfır bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
01:59 "SIFIR BİR" FİLMİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ - Son Dakika
01:56 Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 02:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de heyelan yol kapattı, ekipler açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]