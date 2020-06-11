Bingöl'de heyelan yolu kapattı - Son Dakika

Bingöl'de heyelan yolu kapattı

Bingöl'de heyelan yolu kapattı Bingöl'de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Bingöl'de heyelan yolu kapattı BİNGÖL - Bingöl'de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, heyelan Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Heyelan gelmesiyle birlikte araç yolu trafiğe kapanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışmanın başlatıldığı, kısa süre içinde trafiğe açılmasının planlandığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı