Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu - Son Dakika

Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu

7 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir mezrada meydana gelen toprak kaymasında bir ahırdaki 8 inek telef oldu.

Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir mezrada meydana gelen toprak kaymasında bir ahırdaki 8 inek telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünün 15 haneli Mutluca mezrasında saat saat 05.00'te toprak kayması meydana geldi. Geçimini hayvancılıktan sağlayan İdris Çakırcı'ya ait ahır da heyelan nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvandan 8'i telef olurken, diğer hayvanlar yöre halkı tarafından kurtarıldı.


Hayvanların telef olduğunu belirten İdris Çakırcı, "Mutluca mezrasında oturuyorum. Sabah 05.00 gibi büyük bir gürültü geldi. Heyelan geldiğini gördüm ve ahır çökmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığından, Kaymakamlığımızdan yardım bekliyorum. Diğer hayvanlarım dışarıda kaldı. Ben hayvancılıkla geçim yapıyorum, yardım bekliyorum" dedi. - BİNGÖL

Bingöl, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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