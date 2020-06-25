Bingöl'de hırsızlık olayları aydınlatıldı - Son Dakika

Bingöl polisi, kentte meydana gelen 2 farklı hırsızlık olaylarını aydınlatırken, bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde bir kuyumcudan 60 bin TL değerinde 30 adet 22 ayar altın alyans yüzük bulunan tablayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı, Ekiplerin çalışmasında şüphelinin ağaçlık ve tarım alanlarının olduğu Aşağı Çarşı mevkiine doğru kaçtığı ortaya çıktı. Bölgeyi kontrol altına alan polis, şüpheliyi çalılıklar arasında yakaladı. Yakalanan şüphelinin çaldığı yüzükler ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öteyandan polis, güvenlik kameralarından 3 şahsın bir motosikleti bırakarak kaçtığını fark etti. Bunun üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan incelemede, şüphelilerin bıraktığı motosikleti Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden çaldığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL