Bingöl'de hırsızlık olayları aydınlatıldı: 4 tutuklama - Son Dakika

Bingöl polisi, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlattı, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Simani Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlığı olayı ile Kültür Mahallesi'nden motosiklet çalınmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında iş yerinden 12 bin 500 TL değerinde elektrik kablosu, halı çalınan şüpheliler E.K. ve N.K'yi tespit edip yakaladı. Çalışmasını sürdüren ekipler 4 bin TL değerinde motosikleti çalan şüpheli F.K. ve B.S'yi tespit edip operasyonla gözaltına aldı.



Hırsızlık olaylarında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL