Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama - Son Dakika

Bingöl'de hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından son 10 günde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı.Ekiplerin yaptığı çalışmalarda farklı hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda tamamı gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Şüphelilerden hırsızlıktan elde edilen bir miktar para ile bazı malzemeler ele geçirildi. - BİNGÖL