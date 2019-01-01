Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Hırsızlık Operasyonları: 9 Tutuklama

Bingöl'de Hırsızlık Operasyonları: 9 Tutuklama

1 saat önce

Bingöl polisinin bu ay içerisinde meydana gelen 36 hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı.

Bingöl'de Hırsızlık Operasyonları: 9 Tutuklama, System.String[]
Bingöl polisinin bu ay içerisinde meydana gelen 36 hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aralık ayı içerisinde meydana gelen 12'si evden, 17'si iş yerinden ve 7'si açıktan olmak üzere toplam 36 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 36 hırsızlık olaylarından 22'sinin şüphelisi belirlenerek operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alınırak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 12'side savcılıktan serbest kaldı.

Polis, hırsızlık olaylarında çalınan eşyaların büyük bir bölümüne de ulaşarak sahiplerine teslim etti.Şüphelilerin toplamda 17 bin TL'lik giyim eşyası ile bin 400 lira para çaldığı öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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