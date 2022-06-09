Bingöl'de hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

09.06.2022 10:23
Bingöl'de hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden toplam 16 bin lira değerinde ürün çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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