Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Hükümlüler, Okullarda Çalışmaya Başladı

Bingöl'de Hükümlüler, Okullarda Çalışmaya Başladı

36 dakika önce

Bingöl'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

Bingöl'de Hükümlüler, Okullarda Çalışmaya Başladı, System.String[]
Bingöl'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde imzalanan protokol çerçevesinde, Bingöl'de denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler, merkez Rekabet Kurumu Anadolu Lisesini boyayıp, tadilat ve temizlik yapmaya başladı. Okulda incelemelerde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, çalışma ile hükümlülerin topluma kazandırılacağını söyledi.

Başsavcı Çoban, "Hükümlüler mahkemece verilen cezaların bir kısmını hapiste geçirdikten sonra kamuya yararlı işlerde çalışmak suretiyle dışarıda cezalarını infaz edebiliyorlar. Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı'mız arasındaki yapılan iş birliği protokol çerçevesinde yarıyıl tatilinde her ilde belirlenen okullarda temizlik, boyama ve tadilat işleri bu hükümlüler tarafından yapılacak. Faydalı olmasını ve devamının gelmesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel
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