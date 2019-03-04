Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Huzur Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Huzur Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

27 dakika önce

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan "Huzur ve Güven" operasyonu kapsamında gözaltına alınan arama kaydı olan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Bingöl'de Huzur Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan "Huzur ve Güven" operasyonu kapsamında gözaltına alınan arama kaydı olan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik 'Huzur ve Güven Operasyonu' yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışma kapsamında 5 bin 693 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Bunlardan çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı, 65 gramda esrar ele geçirildi.

Jandarmada işlemi tamamlanan 19 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

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