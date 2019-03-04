Bingöl'de Huzur Operasyonunda Aranan 5 Kişi Tutuklandı

BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 1 Mart'ta huzur ve güven operasyonu düzenlendi. Denetimlerde 5 bin 693 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Sorgu işlemleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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