Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Huzur Operasyonunda Aranan 5 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de Huzur Operasyonunda Aranan 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de Huzur Operasyonunda Aranan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 1 Mart'ta huzur ve güven operasyonu düzenlendi. Denetimlerde 5 bin 693 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Sorgu işlemleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:22 Kaynak: DHA

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