Bingöl'de huzura dikkat çekmek için yamaç paraşütüyle uçtular - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl Temsilciği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bölgede sağlanan huzur ortamına dikkat çekmek amacıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyü yakınlarında gerçekleştirilen etkinliğe, Bingöl, Mardin, Siirt ve Elazığ'dan 20 yamaç paraşütçüsü katıldı.

Bu kapsamda daha önce adı terörle anılan Şerafettin Dağları zirvesine çıkan paraşütçüler, 2 bin 500 rakımlı Kemsur mevkisinden yamaç paraşütüyle uçarak, Azizan Gölü kenarına başarılı iniş gerçekleştirdi.

Bazı yamaç paraşütçüleri havada Türk bayrağı açtı, bir paraşütçünün fotoğraf çektiren grubun üzerine iniş yapması heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

TÜGVA Bingöl Temsilcisi Muhammed Arpacık, gazetecilere, yıllarca terörle anılan bölgenin artık bu tür etkinliklerle anılmasını istediklerini söyledi.

Yamaç paraşütüne gönül vermiş sporcuları Bingöl'e davet eden Arpacık, "Hamdolsun devletimizin sağlamış olduğu huzur ve güven ortamıyla artık rahatlıkla insanlarımız dağlara, yaylalara çıkıp kamp kurabilir, sportif faaliyetler yapabilir." ifadelerini kullandı.

"Yamaç paraşütçülerinin gözdesi olabilecek bir bölge

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mardin Temsilcisi Hüseyin Yıldız da atlayış gerçekleştirdikleri zirvenin yamaç paraşütü kros yarışmalarına uygun olduğunu belirtti.

Yıldız, "Bir şenlik havası yaratmak istedik burada. Bu bölgede ilk defa uçuyoruz. Gerçekten aşık olunacak bir coğrafyası var. 200 kilometrekarelik bir alan var. Özellikle yamaç paraşütçülerinin gözdesi olabilecek bir bölge. Fay üçgeninde gerçekten Türkiye rekoru çıkarılabilecek güzel bir mekan." diye konuştu.

Bingöl'de uçmanın heyecanlı olduğunu aktaran Pınar Çakıl da yamaç paraşütünün fiziksel olarak zor olmadığını, kadınlara yamaç paraşütünü tavsiye ettiğini dile getirdi.

Hilal Cengiz de yamaç paraşütünün zor ama imkansız olmadığını aktardı.