"İdrak ve İman Boyutu ile Mavi Marmara Meselesini Anlamak ve Yaşamak" söyleşisi

Bingöl'de "İdrak ve İman Boyutu ile Mavi Marmara Meselesini Anlamak ve Yaşamak" konulu söyleşi düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi İnsan Hak ve Hürriyetleri Kulübünce Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda "İdrak ve İman Boyutu ile Mavi Marmara Meselesini Anlamak ve Yaşamak" konulu söyleşi yapıldı.

Mavi Marmara gemisinde bacağından yaralanan Bingöl İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Muhittin Gili, söyleşide yaptığı konuşmada, Mavi Marmara'nın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Helikopterle Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin indiğini anımsatan Gili, canlı yayın cihazları sayesinde İsrail zulmünü duyurduklarını belirtti.

Gili, şöyle konuştu:

"Yayın akışı olmasaydı İsrail askerleri gemiye silahları dolduracaktı. Ardından teröristlere silah götürürken uluslararası sularda baskın yapıldı diye tüm dünyaya haber servis edecekti. İsrail bu planını gerçekleştiremedi. Gemi kan gölü ama canlı yayın olmasa biz şu an belki İsrail hapishanelerinde halen yargılanıyorduk veya cezaevlerindeydik. Çünkü haksız duruma düşürecekti bizi. Onun için o yayınların önemi çok büyük idi."