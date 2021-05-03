Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu - Son Dakika

Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu

03.05.2021 10:46

Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu İftar öncesinde günlük 40-50 kişinin aşıya geldiği kentte, iftardan sonra bu sayınını 300'lere yaklaştığı aktarıldı Bingöl'de 55 yaş ve üstü vatandaşlar oruçlarının bozulacağından endişe ettikleri için Covid-19 aşısını iftar sonrasına bırakıyor.

Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu

İftar öncesinde günlük 40-50 kişinin aşıya geldiği kentte, iftardan sonra bu sayınını 300'lere yaklaştığı aktarıldı

BİNGÖL - Bingöl'de 55 yaş ve üstü vatandaşlar oruçlarının bozulacağından endişe ettikleri için Covid-19 aşısını iftar sonrasına bırakıyor. İftar öncesi yaklaşık 50 kişinin aşı olduğu belirtilirken, bu sayının iftar sonrası 300'e yaklaştığı belirtildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşısını olmak isteyen vatandaşlar Bingöl Devlet Hastanesi Covid-19 Aşı Uygulama Polikliniklerinde aşılarını olmaya geliyor. Hastaneye gelen 55 yaş ve üstü vatandaşlar, oruçlarının bozulacağından endişe ettikleri için randevularını iftar sonrasına alarak aşılarını oluyor. İftar öncesi aşı olmaya gelenlerinin sayısının yaklaşık 50 olduğunu belirten Covid-19 Aşı Uygulama Polikliniğinde görevli doktorlardan İbrahim Büçge, iftar sonrası bu sayının 300'e yaklaştığını söyledi.

Aşı çalışmalarının sürdüğünü değinen Doktor İbrahim Büçge, "İftardan önce 40-50 hasta olmasına rağmen iftardan bu sayı 200-300'e çıkabiliyor. Aşı temini konusunda sıkıntımız yok. Yeter ki halkımız daha çok ilgi göstersin, daha çok aşı randevusu bekliyoruz" dedi.

Oruç nedeniyle gece aşı olmaya geldiğini aktaran 55 yaşındaki Nihat Bezekçi ise "55 yaşındayım aşı olmak için dün akşam randevumu aldım. Aşı olmaya geldim. İnşallah aşımı olacağım ve ikinci dozu da zamanı gelince yeniden olacağım. Oruçtan dolayı gündüz değil de gece aşı olmaya geldim. Bundan sonra maske, mesafe ve temizlik önlemlerini alacağız. Bundan önce nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Aşı olmayanların aşı olmaları gerektiğine dikkat çeken vatandaşlardan Necati Önder de "Oruç dolayısıyla aşı yaptıramadık gündüz. Gece randevumuzu aldık. İnşallah hayırlısı olur. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. İnşallah bu hastalığı en kısa sürede atlatırız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın aşı tablosunda yer alan verilere göre, Bingöl genelinde şuana kadar toplam 45 binin üzerinde vatandaşın aşı olduğu belirtildi.

Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu
Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu
Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu
Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Bingöl, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de iftar sonrası aşı yoğunluğu - Son Dakika


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