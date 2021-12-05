Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı; 7 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı; 7 yaralı

Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı; 7 yaralıBİNGÖL'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı; 7 yaralı BİNGÖL'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlergnde Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Abdullah Bazencir köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 33 ZP 265 plakalı otomobil ile 12 AB 377 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada otomobil ve haifif ticari araç içerisinde sıkışanlar itfaiye yardımı ile çıkarılırken, 2'si ağır, 7 yaralıya sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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