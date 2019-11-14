Son Dakika Haberleri: Bingöl'de iki eve operasyon: çeşitli silahlar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de iki eve operasyon: çeşitli silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de iki eve operasyon: çeşitli silahlar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli silahlar ele geçirildi.

Bingöl'de iki eve operasyon: çeşitli silahlar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli silahlar ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesinde 2 ayrı evde arama gerçekleştirdi.


Yapılan aramalarda, 2 adet 98K Piyade Tüfeği, 1 adet Herstal Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 2 adet Tabanca ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği ve 1 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi. - BİNGÖL

Jandarma, Piyade, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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