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Bingöl'de iki eve operasyon: çeşitli silahlar ele geçirildi
6 saat önce
Bingöl'de jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli silahlar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
Bingöl'de jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli silahlar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesinde 2 ayrı evde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 2 adet 98K Piyade Tüfeği, 1 adet Herstal Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 2 adet Tabanca ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği ve 1 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi. - BİNGÖL
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