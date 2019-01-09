Son Dakika Haberleri: Bingöl'de İki Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Bingöl'de İki Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

32 dakika önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Kaşıklı köyünde üzerine kaynar su dökülen kadın ile Karaca köyünde rahatsızlanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bingöl'de İki Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu, System.String[]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Kaşıklı köyünde üzerine kaynar su dökülen kadın ile Karaca köyünde rahatsızlanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yedisu ilçesinin Kaşıklı köyünde yaşayan Hamail Sağır'ın (47) üzerine kaynar su döküldü.

Ayaklarında yanık oluşan Sağır'ın yakınları köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'na yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Karaloğlu, imkanların seferber edilerek, köy yolunun açılması ve hastaya ulaşılması konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Karaloğlu'nun koordine ettiği ekipler, 9 saat süren çalışma sonucu Sağır'ı Yedisu Sağlık Ocağına ulaştırdı.

Karaca köyünde ateşi yükselen 8 yaşındaki Oğuz Kurnaz da sağlık ekiplerince evinden alınarak Yedisu Devlet Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Yedisu, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı

Doktorun Skandal Paylaşımları Tesadüfen Ortaya Çıktı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:05:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de İki Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]