Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

28.07.2022 14:28
Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Panayır Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, evin yanındaki kullanılmayan tek katlı eski bir yapıya ve 2 katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, çatı ile tek katlı yapı yandı, 2 katlı evin bir kısmı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor FKA bölge planı hazırlık süreci devam ediyor FKA bölge planı hazırlık süreci devam ediyor
Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:53:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement