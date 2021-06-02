Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.
Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.
İlk yangın merkeze bağlı Gökçekanat köyünde çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, vatandaşlarında desteğiyle yangını söndürdü.
İkinci yangın ise Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyünde ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangın bölgesine 12 işçi ve 3 araç sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın 20'nin üzerinde vatandaşın da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:39 İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:18 Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti! 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz