Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı Bingöl'de iki otomobilin çarpıştı trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı BİNGÖL - Bingöl'de iki otomobilin çarpıştı trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Kaza, Karşıyaka Mahallesi Abdullah Bazencir köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilmeyen 33 ZP 265 plakalı otomobil ile 12 AB 377 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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