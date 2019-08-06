Son Dakika Haberleri: Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

BİNGÖL'de, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
BİNGÖL'de, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Erzurum karayolu Yenibaş köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Han yönetimindeki 25 FS 939 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Erzurum, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:16 Kaynak: DHA
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