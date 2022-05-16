Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı

16.05.2022 15:39
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ç'nin kullandığı 34 DPV 150 plakalı otomobil ile İsmail Y'nin kullandığı 06 DU 8853 plakalı otomobil Ali Coşkun Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü İsmail Y. ile otomobildeki A.Y. ve 40 günlük bebek Y.Y. yaralandı.

Yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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