Son Dakika Haberleri: Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı
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Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı

10 saat önce

Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı, System.String[]

Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantında konuşan Vali Kadir Ekinci, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Bingöl'de olası bir afette deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemlere ilişkin, geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.

Yapılacak tatbikatta eksikleri ve sıkıntıları görme fırsatı bulacaklarını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Yakında inşallah geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede eksiklikleri, sıkıntılarımızı görme fırsatı bulacağız. Tabi bu bir tatbikatla kalmayacak. İlçeler bazında bunu biraz daha yoğunlaştıracağız. Sadece deprem değil, ili etkileyecek, insanımızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek tüm risklere karşı tatbikatlar geliştirilecek ki; tecrübe gelişsin. Dolayısıyla da olası bir afeti en az zararla atlatmayı Rabb'im nasip etsin. Bunun için de gayret etmek, bunun bilincinde olmak lazım. Dolayısıyla riskli bir alanda yaşadığımız için de, bu riskin gereğini yerine getirmek lazım. İnşallah sorumlu kurumlarımız da kendisine düşen görevi en kısa sürede yerine getirir ve daha olumlu sonuçlar elde ederiz."

AFAD Müdürü Mehmet Emin Boğatekin de, 25 Eylül'de Bingöl'de yapılması planlanan geniş kapsamlı tatbikata ilişkin bilgi vererek, tatbikata ilişkin senaryoyu anlattı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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