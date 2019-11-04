Bingöl'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Bingöl'de Kasım Ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı.



Kentte Kasım ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında İl Özel İdaresi'nde yapıldı. Toplantıda Bingöl'ün genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususların görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.



Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutan V. T. Albay Ali Olcay Küçüktepe, Vali Yardımcısı Taner Bolat, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Abdurrahman Başbuğ ile kurumların ilgili personeli katıldı. - BİNGÖL