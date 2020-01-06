Bingöl'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı - Son Dakika
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Bingöl'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı

6 saat önce

Bingöl'de, il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bingöl'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, System.String[]

Bingöl'de, il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirildi, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Alınacak önlemlerle kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya, Vali Ekinci'nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay İlker İpekçi, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ ile kurumların ilgili personeli katıldı.

Kadir Ekinci, Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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