Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplandı.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplandı.



Vali Ekinci, valilik binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı itibariyle 154 proje üzerinde çalışma yürütülen projelerin tutarının 3 milyar 691 milyon lira olduğunu söyledi.



Bu projelerden 3'ünün tamamlandığını, kalan 151 projeden 85'inin yapım, 40'ının ise ihale aşamasında olduğunu belirten Ekinci, şöyle konuştu:



"26 projeye çeşitli sebeplerden dolayı henüz başlanmadı. 2019 yılında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı ek ödenekler de dahil olmak üzere 496 milyon 616 bin liradır. Dönem harcaması ise 144 milyon 290 bin lira ve önceki dönem harcaması da 903 milyon 601 liradır. Toplamda 1 milyar 47 milyon 892 bin lira harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi yüzde 28'dir."



Yapılan kamu hizmetlerinin kalitesi konusunda vatandaşın şikayetleri olduğunu dile getiren Vali Ekinci, "Bingöllü kardeşlerimizin kamu yatırımlarında kalite konusunda bir serzenişleri var ve bunu da inşallah bertaraf etmiş oluruz. Olması gereken de budur. Nihayetinde harcadığımız paralar az paralar değildir." dedi.



Yapılan konuşmanın ardından yatırımcı kuruluş temsilcileri yapılacak işlerin sunumunu yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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