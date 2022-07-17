Öte yandan, haziran ayı içinde Bingöl'de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısının 50, maddi hasarlı kaza sayısının 36 ve meydana gelen kazalarda yaralanan kişi sayısının da 73 olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl'de 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen kazaların istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, ilk 6 ay içinde ölümlü-yaralanmalı kaza sayısının 225, maddi hasarlı kaza sayısının da 274 olduğu bilgisi yer aldı. Yine paylaşılan verilerde, meydana gelen kazalarda 2 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de ilk 6 ayda 499 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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