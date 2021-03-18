Bingöl'de ilk kez ceviz ve badem aşılı fidan üretimine geçildi

Bingöl'de ilke kez bölge sakinlerine ek gelir sağlanması için ceviz ile badem fidanının aşılamasına başlandı. İlk aşamada 10'ar bin adet fidan üretimi gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kentet ilk kez, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Orman Fidanlık Şefliğinde ceviz ve badem fidanları için aşılama programı başladı. Bu kapsamda 10'ar bin adet ceviz ve badem fidanının aşılama için start verildi. Burada üretilen fidanların Bingöl merkez ve köyler olmak üzere Muş, Bitlis, Hakkari ile çevre illere gönderileceği aktarıldı.

Aşılı ceviz fidanının üretimine geçtiklerini belirten Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "İlk kez Bingöl'de aşılı 10 bin adet ceviz fidanını üreteceğiz. Biz daha önce üretmiş olduğumuz tohum olarak ekimini yaptığımız cevizlere chandler cinsi halkın deyimiyle salkım ceviz üreteceğiz. Buranın yetişme boyutuna uygun bir türümüz. Yine ilaveten Bingöl'de 10 bin adet te aşılı badem üreteceğiz. Hem ceviz hem badem özellikle ithal edilen ürünler. İthalatı sıfıra indirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'mız ile Orman Genel Müdürlüğü'müz ciddi bir çalışma içinde orman köylerini kalkındırmak ve göçü azaltmak için insanların gelir düzeyini, refah düzeyini arttırmak için hane halkına bir ek gelir sağlamak için üretimi için kolları sıvadık"dedi.

Aşılama programına Orman Bölge Müdürü Çetiner'in yanı sıra Elazığ Orman Fidanlık Müdürü Serkan Yılmaz, Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve Bingöl Orman Fidanlık Şefi Serdar Varol Güneş katıldı. - BİNGÖL