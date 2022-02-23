Bingöl'de ilk yardım eğitimi alan jandarma personeline sertifika verildi - Son Dakika
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Bingöl'de ilk yardım eğitimi alan jandarma personeline sertifika verildi

23.02.2022 14:05
Bingöl'de ilk yardım eğitimi alan jandarma personeline sertifika verildi

Bingöl'de ilk yardım eğitimini tamamlayan İl Jandarma Komutanlığı personeline sertifika verildi.

Bingöl'de ilk yardım eğitimini tamamlayan İl Jandarma Komutanlığı personeline sertifika verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünce, İl Jandarma Komutanlığı kışlasında düzenlenen eğitimde, 121 personele temel ilk yardım uygulamaları, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması ve donma konularında bilgiler verildi.

Eğitimi tamamlayan jandarma personeline İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Temel ilk yardım eğitimini veren sağlık teknikeri Başer Aktulun'a da İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin plaket verdi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Komando Albay Nejdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kerem Oruk ve Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yunus Bulmuş katıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, İlk Yardım, Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de ilk yardım eğitimi alan jandarma personeline sertifika verildi - Son Dakika


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