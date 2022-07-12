Bingöl'de ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Bingöl'de ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu

12.07.2022 11:33
Bingöl'de ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu.

D-300 kara yolunda Muş'a giden Ö.G. yönetimindeki 35 KF 2339 plakalı araç, Yeşilova Mahallesi'nde aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Yeşilova Mahallesi Sütbir mevkisindeki kazada da önüne çıkan ineğe çarpan M.Ö'ün kullandığı 16 CZA 05 plakalı araçta hasar oluştu.

İki araçta bulunanlar, kazaları yara almadan atlattı.

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Kaynak: AA

Tragger, Solhan, Bingöl, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu - Son Dakika
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