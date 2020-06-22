Bingöl'de ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan konutlarda karganın çatı arasında ipe dolandığını gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle yükselerek, kargayı sıkıştığı yerden kurtardı.

Bingöl 'de ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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